N2 ‍: Bordeaux est déjà dans le dur

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Après un nul à domicile contre Avranches, les Girondins de Bordeaux ont été battus par l'autre club bas-normand, Granville, ce samedi toujours à la maison.

Bruno Irles espérait probablement mieux que ce début de saison totalement raté de son équipe, puisque le club avait au scapulaire avait la chance de recevoir deux fois de suite, et qui plus est deux formations qui ont souffert la saison passée et qui sont voisines, Avranches et Granville. Mais, avec peu d'occasions, et un terrain indigne de N2, Bordeaux a chuté sur un seul but du club bas-normand, qui a fait le coup parfait face aux Girondins. Avec un seul point pris en deux matchs, tandis que devant ça cravache déjà très vite, notamment Les Herbiers, qui sur deux saisons restent sur dix victoires consécutives. Bordeaux a désormais l'obligation de s'imposer dans une semaine à Châteaubriant, dernier avec deux matchs et deux défaites.