N2 ‍: Bordeaux battu, la deuxième place s'envole

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Ne pouvant plus finir premiers du groupe B de National 2, et donc monter automatiquement en National, les Girondins de Bordeaux visaient désormais la deuxième place du classement qui éventuellement pouvait être synonyme d'accession à l'échelon supérieur. Mais pour cela, il fallait battre Les Herbiers, qui comptaient un point d'avance sur Bordeaux, et c'est l'inverse qui s'est produit puisque Andy Carroll et ses coéquipiers sont tombés (2-0) en déplacement. Résultat, et malgré la défaite de Saint-Malo, les Girondins sont quatrièmes au classement avec quatre points de retard sur Saint-Malo et Les Herbiers alors qu'il ne reste plus que deux journées de championnat. Sauf énorme miracle, car il lui faut gagner ses deux matchs et compter sur une défaite des deux clubs classés devant, la formation de Bruno Irles évoluera toujours en N2 la saison prochaine, et c'est forcément une colossale déception.