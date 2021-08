Mercato : Javairo Dilrosun prêté à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Le Hertha Berlin a accepté de prêter Javairo Dilrosun, son attaquant, aux Girondins de Bordeaux pour une saison.

Dans un communiqué, les Girondins de Bordeaux ont officialisé leur dernier recrutement de ce mercato estival 2021. « Le FC Girondins de Bordeaux est fier de vous annoncer l’arrivée de Javairô Dilrosun. Il arrive en provenance du Herta Berlin (Allemagne) sous forme de prêt pour la saison avec une option d’achat. Né le 22 juin 1998 à Amsterdam, Javairô débute sa formation à l’Ajax Amsterdam. Son talent attire rapidement les grands clubs et Manchester City parvient à convaincre le jeune homme. Il rejoint l’Angleterre à l’été 2014. Durant quatre saisons, il évolue avec les équipes de jeunes du club anglais. Entre championnat, FA Cup et UEFA Youth League, il dispute 39 rencontres officielles, inscrit deux buts et distribue 12 passes décisives.

En 2018, alors âgé de 20 ans, l’ailier décide de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Il met le cap sur la capitale allemande et signe au Herta Berlin. Il débute en Bundesliga le 2 septembre 2018, sur la pelouse de Schalke 04, avec une victoire (0-2) et une passe décisive à la clé. En quatre saisons, le jeune homme a participé à 59 parties pour six buts et huit passes décisives. Suivi depuis son plus jeune âge, le natif d’Amsterdam intègre très rapidement les sélections de jeunes au Pays-Bas. Des U15 aux U21, il cumule 58 sélections et inscrit 17 buts. Javairô a également découvert l’équipe A. Le 19 novembre 2018, il a reçu sa première cape dans un match de Ligue des Nations face à l’Allemagne (2-2). Jeune ailier extrêmement talentueux, Javairô Dilrosun est un joueur vif, rapide et technique. Pourvoyeur de bons ballons pour les attaquants, il possède l’expérience de quatre saisons de Bundesliga tout en conservant une énorme marge de progression. Les Girondins sont enchantés d’accueillir Javairô. Nous lui souhaitons toute la réussite possible au sein du club au Scapulaire », annonce le club au scapulaire.