Même en N2, Bordeaux s'offre un loft

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

En vue des échéances de la saison prochaine, les Girondins de Bordeaux ont organisé une grande refonte de leur effectif. De nombreux joueurs n'ont pas été conservés, pendant que d'autres comme Cédric Yambéré ont été mis à l'écart. Un loft qui ne l'effraie pas.

Soulagés d'être enfin sortis de leur procédure de redressement judiciaire, les Girondins de Bordeaux ont rapidement attaqué le mercato estival pour se renforcer. Bruno Irles a vu de nombreux joueurs de la saison dernière quitter prématurément le club à cause d'un niveau qui n'a pas totalement convaincu. Au total, plus d'une douzaine de joueurs ont fait leur arrivée pour les remplacer, tous ayant pour ambition commune d'accrocher la montée à l'issue de la saison. Et à côté de cela, deux joueurs ont été mis à l'écart par Bruno Irles. Une sorte de loft, comme ce qui se fait de plus en plus communément dans l'élite, composé de Yanis Merdji et de Cédric Yambéré. Le second n'a toutefois pas l'intention de se laisser marcher dessus.

Cédric Yambéré refuse sa mise à l'écart

Les Girondins recrutent en D2 des Pays-Bas https://t.co/4aR8mEffmM — Foot01.com (@Foot01_com) July 17, 2025

Au cours d'un live organisé sur sa chaine Twitch, Cédric Yambéré a évoqué sans filtre la situation qu'il traverse aux Girondins de Bordeaux. « Je suis chez moi, dans ma ville, dans mon club. Pourquoi est-ce que je partirais ? J’ai vaguement suivi ce qui se disait sur la liberté de partir avec Yanis Merdji, mais je suis là pour rester. Mon objectif, c’est d’aider autant que possible le club », a déclaré le défenseur central dans des propos relayés par Web Girondins. Une sortie qui fait suite à sa mise à l'écart et aux propos de Bruno Irles à ce sujet. « Ce n’est pas un loft. Je leur souhaite vivement de trouver un club. Yanis a été efficace avec nous, il va rebondir. Cédric a la volonté de passer ses diplômes d’entraîneurs. Je serai content de l’accompagner là-dessus », a expliqué le coach girondin.

Si ce n'est pas un loft, alors il faudra trouver une autre définition au fait de mettre à l'écart deux de ses titulaires de la saison passée en leur demandant de reprendre avec l'équipe de Régional 1.