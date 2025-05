Magouilles à Bordeaux, un lanceur d’alerte sème le chaos

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Ancien candidat au rachat des Girondins de Bordeaux, Bruno Fievet a lancé du lourd sur la gestion du club au scapulaire et notamment sur le rôle opaque du directeur sportif bénévole John Williams.

Les Girondins de Bordeaux ont beau évoluer en National 2, ce club continue de déchainer les passions et les polémiques. Tandis que l’avenir des Girondins sur le plan économique est toujours flou avec une dette immense à rembourser pour Gérard Lopez, les ennemis de l’homme d’affaires luxembourgeois sautent sur la moindre occasion pour l’enfoncer. C’est notamment le cas de Bruno Fievet, ancien candidat au rachat des Girondins de Bordeaux, qui a depuis pris du recul sur ce dossier.

Bordeaux : Coup de tonnerre chez les Girondins https://t.co/FAd9PHQHYN — Foot01.com (@Foot01_com) May 19, 2025

Dans une publication incendiaire sur Facebook, l’homme d’affaires qui affirme avoir fait une offre orale d’achat du Matmut Atlantique pour 100 millions d’euros a notamment pointé du doigt la gestion du directeur sportif bénévole John Williams, dont l’unique objectif selon lui serait de tirer un bénéfice personnel de certains transferts. « Les ultras ont réclamé des joueurs aguerris à la N2, à raison. Seront-ils entendus alors que John W ne veut que faire marcher la filière africaine pour gagner de l’argent sur chaque transfert ? » s’est interrogé Bruno Fievet, lançant de graves accusations à l’encontre du directeur sportif bordelais, avant de poursuivre au sujet de Gérard Lopez.

Bruno Fievet incendie Williams et Lopez

« Sacré Gérard (...) Car en plus d’être un génie des mauvais résultats sportifs, des mauvais choix de joueurs, de staff, c’est aussi un génie de la gestion financière » a ironisé l’homme d’affaires, qui ne porte clairement pas dans son coeur l’ancien patron de Mouscron et de Lille. « Et là il va mettre 69 millions sur 3 ans alors qu’il n’a pas été capable de mettre 25 l’été passé. Un mois après ma proposition de racheter le stade (Merci Mme Bost pour avoir choisi le clan Lopez), il allait racheter le stade. Bizarrement on n’en a plus jamais entendu parler » a ajouté Bruno Fievet pour conclure au sujet des Girondins et de Gérard Lopez. Un dossier qui tient toujours à coeur de cet investisseur écoeuré par la gestion actuelle du club au scapulaire.