Les Girondins recrutent en D2 des Pays-Bas

Dans : Bordeaux.

Par Nathan Hanini

Toujours à la recherche d’un gardien de but, les Girondins de Bordeaux ont trouvé leur bonheur aux Pays-Bas. Le portier Jan Hoekstra va signer en faveur du club de Gironde dans les prochains jours.

Le directeur sportif des Girondins de Bordeaux, John Williams veut amener de la concurrence à Lassana Diabaté. Le club au scapulaire n’a pas été convaincu par les performances de son gardien l’an passé en National 2. Depuis le début du mercato, les Girondins sont donc en quête d’un portier. Après plusieurs refus, un nom semble émerger en provenance des Pays-Bas. Selon le média néerlandais, ZO34, Jan Hoekstra va s’engager avec le six fois champion de France. Ce gardien de plus de deux mètres arrive en provenance du FC Emmen, club de deuxième division néerlandaise. L’an passé, il a disputé six matchs toutes compétitions confondues.