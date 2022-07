Les Girondins de Bordeaux l'annoncent, ils méritent la L2

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Ce vendredi, les Girondins de Bordeaux et leur président Gérard Lopez ont présenté leur dossier devant le tribunal de commerce de Bordeaux. A l'issue de cette étape, le discours bordelais était clair : les Girondins doivent jouer en Ligue 2 la saison prochaine.

Mort et enterré. Cette posture, Gérard Lopez ne l'imagine pas une seule seconde pour son club de Bordeaux. Après la décision de la DNCG de reléguer les Girondins en National la saison prochaine, l'actionnaire et président bordelais se démène pour changer la situation et sauver un club plus menacé par le dépôt de bilan que jamais. Ces derniers jours, Lopez a préparé sa riposte aux sanctions, a appelé ses créanciers et les pouvoirs publics au soutien pour le club historique du football français. Toutefois, après les démonstrations de soutien populaire, le principal problème est revenu sur la table : les finances bordelaises.

Bordeaux réclame justice et sa place en L2

Ce vendredi après-midi, Gérard Lopez était présent au tribunal de commerce de Bordeaux pour présenter son dossier à la justice et plaider sa cause. Il a présenté les nouvelles pièces en jeu comme l'accord trouvé entre son club, l'actionnaire Jogo Bonito et les créanciers King Street et Fortress. Accompagné du directeur général du club, Thomas Jacquemier, il a présenté le plan de réduction de la dette et confirmé la mise sous séquestre de 24 millions d'euros.

Maître Laurent Cotret : "Dans l'attente de cette décision, la saisine du CNOSF suspend la décision de la DNCG : juridiquement nous sommes en L2"



Gérard Lopez avait confirmé que le club pouvait aller jusqu'à la fin de la prochaine saison de Ligue 2 sans réaliser la moindre vente de joueurs. L'avocat du club, Me Laurent Cotteret, s'est même montré optimiste avec une affirmation sans équivoque. « Dans l'attente de la décision du tribunal de commerce, la saisine du CNOSF suspend la décision de la DNCG : juridiquement nous sommes en Ligue 2 », a t-il indiqué. Le tribunal de commerce donnera son verdict mardi avant l'avis consultatif du CNOSF sur la situation sportive des Girondins. La FFF donnera ensuite son avis pour réintégrer ou non Bordeaux dans le championnat de Ligue 2. Bordeaux et Gérard Lopez savent que leur avenir et la future saison, laquelle débute le 30 juillet prochain, se jouent maintenant et qu'un faux pas est totalement exclu.