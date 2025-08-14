Le match de Bordeaux annulé par la canicule, réponse vendredi

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Les Girondins de Bordeaux et l'US Avranches sont censés se retrouver samedi 16 août au Stade Atlantique à 18h, mais les très fortes chaleurs attendues dans la région pourraient avoir raison du coup d'envoi du match.

A nouveau présents dans le groupe B du championnat de National 2, les Girondins de Bordeaux assument cette fois pleinement leur ambition de terminer champion. Pour la première journée de la saison, le club au scapulaire a rendez-vous ce samedi 16 août face à l'US Avranches au Stade Atlantique (anciennement Matmut Atlantique). Un match qui pourrait toutefois bien ne pas se jouer comme convenu. Tandis que le coup d'envoi est censé être sifflé à 18h, celui-ci pourrait être décalé, voire reporté, à cause des très fortes chaleurs attendues dans la région. En plein épisode caniculaire, la Gironde s'attend à dépasser les 40 degrés samedi. Interrogé à ce sujet par Web Girondins, Xavier Gravelaine, directeur sportif d'Avranches, a donné quelques indications sur le déroulé des événements.

Le match des Girondins décalé ? Réponse vendredi

« Je suis en relation avec le directeur général des Girondins de Bordeaux, Arnaud Saint-André à ce sujet. On sait que les températures vont être élevées, aux alentours des 40°C samedi à Bordeaux. La préfecture de Gironde, si elle doit prendre une décision, le fera vendredi. Nous avons la problématique du déplacement avec Avranches, car nous serons sur la route en car dès vendredi pour venir à Bordeaux. On ne veut pas faire un aller-retour un 15 août pour ne pas jouer. Nous sommes en contact constant avec le club bordelais et la FFF. On étudie toutes les possibilités de report ou décalage du coup d’envoi. C’est complexe, car il faut penser au bien-être des joueurs et des spectateurs », explique Xavier Gravelaine.

Réponse à la veille du match concernant un éventuel retard ou report du coup d'envoi, donc. Pour rappel, si la préfecture de Gironde instaure une alerte rouge à cause de la canicule, le match sera automatiquement reporté.