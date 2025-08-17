La star de Bordeaux s'en prend à John Williams

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Les Girondins de Bordeaux sont au coeur d'une polémique depuis quelques heures. Au coeur du sujet, le sort réservé à son joueur, Etienne Beugre.

Bordeaux est reparti pour un tour en National 2. Les Girondins espèrent bien monter à l'échelon supérieur en fin de saison. Pour cela, les dirigeants bordelais veulent pouvoir compter sur des joueurs 100% investis dans le projet. Ces dernières heures, une polémique a éclaté au sujet d'Etienne Beugre. L'attaquant girondin, plus gros salaire du club avec 10 000 euros brut par mois, est en effet bloqué dans son pays, la Côte d'Ivoire. Et il en a gros contre le directeur sportif du club au scapulaire, John Williams.

Etienne Beugre sort du silence

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yves Etienne Beugre (@yvesetiennebeugre)

Etienne Beugre a même dû s'exprimer sur ses réseaux sociaux pour clarifier sa situation qui fait logiquement beaucoup parler à Bordeaux. En story Instagram est notamment marqué : « Prêt à aider mes coéquipiers ! J'attends depuis 40 jours que le directeur John Williams m'envoie les documents nécessaires pour mon visa de travail à l'ambassade de France à Abidjan ! Je sais que je peux aider l'équipe et que je suis payé pour ça ! Loin des yeux près du cœur ». Pour rappel, Beugre ne fait plus partie des plans de Bruno Irles. Cependant, le joueur veut honorer son contrat à Bordeaux, qui court encore jusqu'en juin 2026. Une solution devra être rapidement trouvée, alors que le mercato fermera ses portes dans les prochaines semaines. En attendant d'en savoir plus dans ce dossier, les Girondins de Bordeaux n'ont pu faire mieux que match nul 0 à 0 face à Avranches ce samedi pour leur début en National 2. Le club a cruellement besoin de trouver une valeur sûre en attaque. Beugre pourrait rendre des services même si son sort semble scellé.