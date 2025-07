La reprise arrive, Bordeaux a un gros problème

Dans : Bordeaux.

Par Nathan Hanini

À trois jours de la reprise, les Girondins de Bordeaux ne comptent que neuf joueurs au sein de leur effectif. Le club au scapulaire tarde à annoncer des recrues pour le groupe de National 2. La récente prolongation de contrat de Soufiane Bahassa a tout de même rassuré les supporters.

Les Girondins de Bordeaux vont connaître un été plus tranquille que les saisons passées. Le six fois champion de France a validé son plan de continuation devant le tribunal de commerce. Mais également son passage devant la DNCG, ce qui offre une période estivale loin des instances administratives. Cependant, d’un point de vue sportif, les Girondins n’ont annoncé qu’une seule recrue depuis le début de l’été. Il s’agit de l’ancien avant-centre de La Roche Vendée Matthieu Villette, auteur de 16 réalisations en 30 matchs la saison passée en N2. Une seule arrivée indiquée pour 12 départs officialisés. Certains cadres ont trouvé un accord pour quitter la Gironde à l’image du vétéran Andy Carroll.

Neuf joueurs et un objectif N1 pour Bordeaux

Soufiane Bahassa prolonge l’aventure avec les Girondins de Bordeaux ✍️



Nous sommes heureux de vous annoncer la prolongation de contrat de Soufiane Bahassa. Notre milieu offensif s’est engagé pour deux saisons supplémentaires, avec une année en option en cas de montée.… pic.twitter.com/u2tLlEG9Dx — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 2, 2025

Certains joueurs en fin de contrat n’ont pas encore été renouvelés par les dirigeants bordelais. C’est le cas du gardien de but Lassana Diabaté. Bordeaux a dans un premier temps voulu recruter le portier d’Amiens Alexis Sauvage. Néanmoins, ce dernier a indirectement mis un stop aux Girondins en prolongeant son contrat en Picardie. De plus, sur les neuf joueurs confirmés pour la saison prochaine, deux sont considérés comme indésirables en Gironde. Selon Sud-Ouest, le club au scapulaire cherche une porte de sortie à Yanis Merdji et Cédric Yambéré. Le temps passe et l’effectif de Bruno Irles s’amenuise. Pour rappel, les Girondins ont pour objectif de monter en National 1 cette saison après un premier exercice manqué l’année dernière au sein de la quatrième division française.