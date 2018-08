L1 : Thierry Henry à Bordeaux, une officialisation imminente ?

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Alors que Bordeaux reçoit Monaco ce dimanche au Matmut Atlantique, les supporters girondins ont l'esprit tourné vers autre chose que ce match, à savoir la venue ou non de Thierry Henry comme entraîneur du club au scapulaire. Et selon L'Equipe, de la fumée blanche pourrait bientôt sortir de la cheminée du château du Haillan. Car les négociations menées depuis quelques jours avanceraient rapidement et dans le bon sens. Au point même que l'officialisation de l'accord entre les Girondins de Bordeaux et Thierry Henry pourraient arriver avant mercredi, une fois que Gustavo Poyet aura été notifié de son licenciement.

General American Capital Partners, qui est le repreneur des Girondins, est désormais à la manoeuvre pour ces discussions avec l'entraîneur adjoint de l'équipe de la Belgique. Et GACP semble avoir validé cette candidature du champion du monde 98, même si un plan B est toujours dans les tuyaux en cas d'échec de dernière minute, ce qui est de moins en moins envisageable. Reste désormais à savoir comment Bordeaux va organiser la communication autour de ce qui sera un énorme événement pour le club et pour la Ligue 1.