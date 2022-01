L1 : Petkovic viré dimanche par Bordeaux ?

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Balayé par Rennes dimanche (6-0), Bordeaux sera très attendu sur la pelouse de Strasbourg ce week-end. Son entraîneur Vladimir Petkovic aussi…

L’avenir de l’ancien entraîneur de la Suisse s’écrit de plus en plus en pointillés du côté des Girondins de Bordeaux. A moins d’un tremblement de terre, Vladimir Petkovic sera bien sur le banc du club au scapulaire dimanche pour la réception de Strasbourg, l’une des équipes en forme de la Ligue 1. Mais à en croire les informations de L’Equipe, une nouvelle défaite des Girondins de Bordeaux pourrait être fatale à Vladimir Petkovic, plus menacé que jamais par les mauvais résultats. La trêve internationale entre le 24 janvier et le 1er février apparait d’ailleurs comme une période parfaite pour changer d’entraîneur à Bordeaux, qui devra néanmoins sortir le carnet de chèques pour se séparer de Vladimir Petkovic.

Petkovic sur la sellette

Après Koscielny, Lopes pourra mettre sur la touche Petkovic. La triste réalité, c’est que Bordeaux dispose d’un effectif faible géré par des incompétents depuis des années. Gros danger, hélas. #SRFCFCGB — Bertrand Latour (@LatourBertrand) January 16, 2022

Et pour cause, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux est gracieusement payé en Gironde avec des émoluments XXL atteignant les 300.000 euros par mois. Autant dire que le licenciement de Vladimir Petkovic serait catastrophique pour les finances des Girondins, déjà en bien mauvais état. Mais en interne, Gérard Lopez répète que le critère économique ne sera pas pris en compte et que si cela est nécessaire, il changera d’entraîneur en cours de saison. Reste maintenant à voir si le bourreau de l’Equipe de France à l’Euro 2021 avec la Suisse trouvera la recette magique pour relancer les Girondins de Bordeaux et ainsi obtenir un bon résultat contre Strasbourg dimanche après-midi. Au vu de la dynamique des deux équipes, il faudrait presque un miracle. Ce week-end, Bordeaux a sombré à Rennes pendant que Strasbourg a renversé Montpellier à domicile.