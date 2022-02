L1 : Marcelo a traversé le désert à l'OL, il a soif de revanche

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Après avoir évolué avec la réserve de l’OL durant la première partie de saison, Marcelo s’est engagé en faveur des Girondins de Bordeaux cet hiver.

Très professionnel jusqu’à la fin de son aventure à l’Olympique Lyonnais en dépit de son déclassement avec la réserve, Marcelo va de nouveau avoir sa chance en Ligue 1. Ce ne sera pas sous les couleurs de l’OL, un club qu’il a quitté après avoir résilié son contrat à l’amiable, mais avec les Girondins de Bordeaux. A la recherche d’un défenseur expérimenté, le club au scapulaire avait d’abord ciblé Alvaro Gonzalez. Mais l’Espagnol ayant refusé de quitter l’OM, c’est vers Marcelo que s’est tourné Admar Lopes. Présenté à la presse ce mardi, le défenseur brésilien a démontré sa grande motivation à l’idée de retrouver son meilleur niveau et d’aider les Girondins de Bordeaux à se maintenir lors de cette seconde partie de saison.

Ce moment de la conf de présentation de Marcelo m'a totalement explosé. Ils sont heureux tous les deux, ça se voit.

[📽️ Chaîne YouTube des @girondins ] pic.twitter.com/yytKY2JRb8 — Yon Ecenarro (@YonEcenarro) February 1, 2022

« Admar m’a appelé, et m’a parlé du projet pour la fin de la saison et aussi pour la saison prochaine. J’étais très content parce que c’est un projet très ambitieux. Ce n’était pas très difficile de dire oui. On m’a donné beaucoup de confiance, et ça c’est important pour un joueur de football. Vous pouvez être sûr qu’il y a un projet très ambitieux. Se sentir désiré, ça fait du bien. La clé pour le football, c’est la confiance. Quand tu connais quelqu’un qui t’apporte ça, cela fait plaisir de venir dans un projet comme ça. Je me sens très bien, je pense que je peux encore montrer que Marcelo est un très bon joueur. Physiquement je me sens très bien. J’ai 34 ans mais aujourd’hui l’âge n’est pas un truc qui fait de différence. Je travaille beaucoup, je mange bien, je dors bien, c’est le plus important » a souligné Marcelo, déterminé à l’idée de montrer qu’il n’est pas mort et qu’il peut encore rendre de fiers services en Ligue 1. Ce dont l’OL ne voulait plus entendre parler depuis le naufrage à Angers en début de saison.