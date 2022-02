L1 : Bordeaux vire Koscielny à crédit !

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Comme souhaité par les dirigeants, Laurent Koscielny a résilié son contrat avec les Girondins de Bordeaux.

Désireux de réduire la masse salariale du club, Gérard Lopez avait fait du départ de Laurent Koscielny l’une des priorités du mercato hivernal à Bordeaux. Le président des Girondins a obtenu ce qu’il souhaitait puisque l’international français, finaliste de l’Euro avec l’Equipe de France en 2016, a officiellement quitté le club au scapulaire. A en croire les informations de L’Equipe, Laurent Koscielny a cependant négocié à sa guise son départ de Bordeaux. Et pour cause, l’ex-défenseur d’Arsenal va percevoir la somme de 5 millions d’euros de la part des Girondins durant les deux prochaines années. En plus de ce joli chèque, Laurent Koscielny va bénéficier d’une reconversion au sein des Girondins de Bordeaux.

Un gros chèque et une reconversion pour Koscielny

🔵⚪️ Koscielny les dessous de la résiliation

Pr étaler le paiement des 5M€ prévus ds ses 2 dernières années de contrat les @girondins se sont appuyés sur sa clause de reconversion

Il aura un titre très symbolique de représentant du club à l’international https://t.co/dHFxXKy9qy — Emery Taisne (@EmeryTaisne) January 31, 2022

En effet, l’ancien défenseur du FC Lorient va bénéficier au sein du club du « très symbolique » titre de représentant des Girondins de Bordeaux à l’international. Idéal afin de préparer son après-carrière pour Laurent Koscielny, qui ne devrait plus évoluer au plus haut niveau. En effet, à en croire L’Equipe, le discours effectué par l’ancien capitaine des Girondins à ses coéquipiers samedi matin a suggéré à la majorité d’entre eux que Laurent Koscielny allait définitivement se retirer des terrains. Du côté des supporters, on s’interroge légitimement sur l’intérêt pour la direction des Girondins de Bordeaux de se séparer de Laurent Koscielny alors que le départ du Français va tout de même coûter 5 millions d’euros au club au scapulaire, soit la somme que l’ex-Gunners aurait perçu s’il était allé au bout de son contrat à Bordeaux. Une décision discutable de la part de Gérard Lopez, qui souhaitait surtout baisser la masse salariale de son club à court terme. C’est chose faite, même si ce choix n’a pas fait l’unanimité en interne ainsi que chez les supporters.