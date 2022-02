L1 : Bordeaux tient son record, c'est honteux

Dans : Bordeaux.

Par Nicolas Issner

Les Girondins de Bordeaux, lanterne rouge de Ligue 1, n’ont toujours pas bouclé le moindre match sans encaisser de buts, un record dans l’élite. Un constat terrifiant pour la pire défense des cinq grands championnats.

A Bordeaux, la saison est actuellement de la même couleur que le vin, rouge. Rien ne va pour les Girondins qui viennent de se séparer de Vladimir Petkovic, remplacé par David Guion. Sur le papier, ce match nul (1-1) obtenu ce dimanche au Matmut Atlantique face à l’AS Monaco est un très bon résultat. Mais finalement, pas vraiment puisque Bordeaux a joué en supériorité numérique pendant une heure à la suite du carton rouge d’Aurélien Tchouaméni (34e). Même à 11 contre 10, Bordeaux a encaissé un but. Cette saison, le club présidé par Gérard Lopez ne compte pas un seul clean sheet en 25 journées. Du jamais vu en Ligue 1 depuis 1960. Les Bordelais ont encaissé la bagatelle de 62 buts en championnat. La pire défense française et de loin.

Bordeaux, pire défense des 5 grands championnats

0/25 - Bordeaux est la 3e équipe à ne réussir aucune clean sheet lors de ses 25 premiers matches d'une saison de Ligue 1 après Toulon et le Stade Français en 1959/60 et la 1re en étant non-promue. Gruyère. #FCGBASM pic.twitter.com/bfSGIV4WV6 — OptaJean (@OptaJean) February 20, 2022

A défaut d’être la risée de la Ligue 1, Bordeaux est aussi la risée des cinq grands championnats en Europe. Avec en moyenne 2.48 buts encaissés par match, Marcelo, Benoît Costil et compagnie possèdent la pire défense en comparaison des plus mauvaises équipes en Premier League, Liga, Série A et Bundesliga. Prendre 5 buts à Reims et 6 buts à Rennes, ce n’est pas donné à tout le monde. Les écuries se rapprochant le plus des Girondins sont Greuther Furth en Allemagne (61 buts pris) et la Salernitana de Franck Ribéry en Italie (55 buts pris). L’unique clean sheet réalisé cette saison en Gironde a eu lieu en Coupe de France face aux Jumeaux M’Zouazia, (10-0). Bordeaux bon dernier de la classe 0/10.