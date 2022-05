Gérard Lopez jure de ne pas laisser Bordeaux en enfer

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux sont virtuellement relégués en Ligue 2, mais pour l'actuel propriétaire des Girondins, il n'est pas question de laisser le club au scapulaire à l'abandon.

De manière incroyable, Bordeaux a eu l’opportunité de s’offrir une petite chance de jouer le barrage de maintien en Ligue 1 samedi soir compte tenu de la défaite de l’AS Saint-Étienne contre Reims, mais les joueurs girondins n’ont pas été capables de battre Lorient (0-0). La descente en Ligue 2 est désormais irrémédiable, la différence de buts entre Bordeaux (-41) et Metz (-29) rendant impossible ou presque un retournement de situation lors de la dernière journée. Même si c'est samedi prochain du côté de Brest que la saison va s’achever pour les Girondins, l’heure des comptes a déjà sonné pour Gérard Lopez, le propriétaire de la formation girondine étant au cœur de toutes les critiques. Actuellement au cœur de la tempête, puisque son autre club, Mouscron, a déposé le bilan en Belgique, l’homme d’affaires n’était, à priori, pas présent samedi soir au Matmut Atlantique pour le choc face aux Merlus. Et c’est via un communiqué qu’il a fait part de son analyse sur cette situation dramatique et ses projets.

Gérard Lopez, stop ou encore à Bordeaux ?

Tandis que sur les réseaux sociaux les supporters réclament qu’il quitte les Girondins de Bordeaux, et vite, Gérard Lopez ne semble pas vouloir quitter le navire et pense pouvoir ramener le club en Ligue 1. « Je vais prendre la nuit pour digérer tout ça. Nous allons vraisemblablement en Ligue 2. Je mesure et je comprends la colère des supporters. Nous aurons une grande responsabilité pour y répondre, faire le bilan et trouver les solutions pour remonter au plus vite. Je m'exprimerai à froid après la saison. Je continuerai à mettre, comme je l'ai toujours fait, toute mon énergie à sauver le club », a expliqué Gérard Lopez, qui ne dit pas comment il compte réussir ce challenge qu’il a totalement raté cette année, même s’il faut rappeler qu’en 2021 personne ne se bousculait pour reprendre les Girondins à King Street. Selon Sud-Ouest, Gérard Lopez devrait cependant avoir des comptes à rendre à ses bailleurs de fonds, lesquels ont le droit de le démettre de ses fonctions.