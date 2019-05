FCGB : Zappé par Laurent Blanc, il rêve d’un retour à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Mercato.

Confronté aux possibles départs de Pablo et Jules Koundé, Bordeaux devrait renforcer sa charnière centrale cet été.

Il s’agira sans doute d’une priorité pour l’entraîneur Paulo Sousa, dont le système à trois défenseurs centraux nécessite plus de solutions. Reste à savoir si les Girondins se focaliseront sur des jeunes prometteurs ou s’ils chercheront également des profils expérimentés. Dans cette deuxième catégorie, le club aquitain a reçu la candidature de Bruno Ecuele Manga (30 ans, Cardiff City), le défenseur formé à Bordeaux et non conservé par l’ancien coach Laurent Blanc en 2008.

« J'ai une année en option avec la montée. Donc en fin de saison, il me restera un an de contrat. Je ne sais pas... Pour moi, vraiment, sans langue de bois, le plus important ce sont les deux matchs qu'il reste, a confié le Gabonais à Girondins4ever. Il faut bien terminer la saison et on verra ce qui pourra se passer la saison prochaine. Pourquoi ne pas revenir à Bordeaux (rires) ? Non je rigole. » Mais pas tant que ça…

L’énorme appel du pied

« Il y avait eu une rumeur à l'époque, c'était quand j'étais à Lorient. Mais il n'y a jamais eu de contacts. Si ça m'aurait plu ? Franchement, ce serait très difficile de dire non à Bordeaux, a-t-il avoué. C'est un club qui m'a fait connaître beaucoup de choses, qui m'a donné beaucoup aussi. Non seulement sur le plan sportif, mais humainement aussi. Ce serait vraiment difficile de dire non aux Girondins. » Le message est passé.