FCGB : Vexé par Fulham et Sabaly, Bordeaux déchire un gros chèque

Dans : Bordeaux, Premier League, Mercato.

Annoncé dans le viseur de Fulham depuis plusieurs semaines, Youssouf Sabaly se voyait déjà en Premier League.

Sur les conseils du club anglais, le latéral droit a traversé la Manche jeudi matin en attendant un accord avec Bordeaux, racontent L’Equipe et Sky Sports. Une manière de mettre la pression sur ses dirigeants. Mais c’est mal connaître la direction américaine… Alors que Fulham a transmis une offre de 12 M€, soit le montant d’une clause permettant à l’ancien Parisien de partir, ce dernier n’a pas été autorisé à faire ses valises. Et pour cause, les Girondins n’ont pas du tout apprécié son attitude et les méthodes des Cottagers !

« Youssouf a émis le souhait de se rendre à Fulham, on lui a fait part de notre avis négatif, a confirmé le président Frédéric Longuépée en conférence de presse. Je suis très étonné qu’un club se permette de contacter un joueur sans en parler à son club. Ce n’est pas des manières. Nous avons reçu une offre hier à 20 h 03. Il existait une clause dans son contrat qui aurait permis de réaliser ce transfert. »

Sabaly et Fulham recadrés

« Malheureusement, au-delà du fait que le club de Fulham s’est mal comporté, les conditions n’étaient absolument pas réunies, a ajouté le dirigeant bordelais. Elles ne l’étaient d’autant pas que cette offre est arrivée à un moment où vous ne réalisez pas un transfert avant la fin de la fenêtre. Enfin, Youssouf Sabaly fait partie des joueurs cadres. Il est important et on compte sur lui pour la fin de saison. Nous avons fait savoir à Fulham ce que nous pensions. » Après ça, Fulham ne devrait pas revenir à la charge...