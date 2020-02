FCGB : Une offre officielle de rachat pour Bordeaux !

Dans : Bordeaux.

Bruno Fievet, un homme d'affaires déjà ambassadeur des Girondins en Suisse, annonce dans Sud-Ouest qu'il travaille activement au rachat de Bordeaux.

Bruno Fievet n’est pas très connu du côté de Bordeaux, mais cet homme d’affaires, qui est à la tête d’une société de « gestions de portefeuilles de clients très fortunés pesant près de 40 milliards d’euros au total » commence à faire parler de lui en Gironde. En effet, celui qui est déjà l’ambassadeur des Girondins en Suisse ne cache désormais plus son souhait de racheter le club au scapulaire à King Street. Et dans un entretien à paraître dimanche dans Sud-Ouest les choses sont clairement dites.

Journaliste pour le quotidien régional, Nicolas Morin a relayé la phrase qui va évidemment faire le buzz du côté de Bordeaux. « Mon ambition c’est de racheter les Girondins. On travaille pour ça tous les jours », explique Bruno Fievet, qui va toutefois devoir trouver un accord avec King Street. Et ces derniers temps, Frédéric Longuépée, patron des Girondins de Bordeaux a plusieurs fois fait savoir que l'actuel propriétaire de la formation entrainée par Paulo Sousa n'avait pas du tout l'intention de céder le club. Reste que les choses sont tellement confuses depuis le départ de M6 que plus rien n'est étonnant, y compris la vente des Girondins à Bruno Fievet.