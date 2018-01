FCGB : Une autre humiliation de Fekir, Costil prend le risque

Dans : Bordeaux, OL, Ligue 1.

Dès la 3e journée, le milieu de l’Olympique Lyonnais Nabil Fekir a sûrement inscrit l’un des plus beaux buts de la saison de Ligue 1.

Il s’agit évidemment de cet incroyable lob du droit, son mauvais pied, qui avait permis aux Gones d’ouvrir le score face aux Girondins de Bordeaux (3-3). Une inspiration de plus de 50 mètres que le gardien Benoît Costil n’oubliera jamais, lui qui avait été critiqué pour son positionnement jugé trop avancé sur cette action. Pourtant, l’ancien Rennais assure qu’il est prêt à prendre le même risque contre Fekir dimanche (17h) au Matmut Atlantique.

« Oui je vais m'avancer, je serai dans la même position. S'il est dans la même position, je serai exactement au même endroit. S'il me met le même but, alors je l'applaudirai, a annoncé Costil. Si je lui lance un défi ? Non, je ne me permettrais pas, on n'est pas dans une position où l'on peut s'amuser aujourd'hui. Il est capable de faire plein de belles choses. S'il doit mettre le même but, tant mieux, mais j'espère qu'il le mettra à un autre gardien par contre. » Nul doute que le capitaine bordelais se méfiera quand même...