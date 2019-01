FCGB : Un prodige grandit à Bordeaux, son agent alerte les cadors

Dans : Bordeaux, Mercato.

Dès son arrivée aux commandes, le patron de General American Capital Partners, Joseph DaGrosa, a souligné l'importance des jeunes du centre de formation.

Autrement dit, Bordeaux accordera une place importante à ses purs produits et refusera de les vendre à la première offre alléchante. Premier exemple l’été dernier lorsque les Girondins ont préféré conserver Aurélien Tchouaméni malgré quelques sollicitations. Et la tendance n’a fait que s’accentuer après les bonnes apparitions du milieu cette saison. On parle en effet du Bayern Munich et de l’Inter Milan parmi ses prétendants. Ce que son agent Grégoire Akcelrod ne dément pas.

« Pour l'instant, je ne peux répondre à aucune question concernant les négociations autour d'Adrien. Beaucoup de clubs le veulent, dont plusieurs en Italie, a révélé le représentant à Passioneinter.com. (...) Il n'a que 18 ans mais il a déjà joué des matchs importants, dont certains en Europa League. Contre le Zénith Saint-Pétersbourg notamment, je pense qu'il a très bien joué. D'ailleurs, l'entraîneur Eric Bedouet l'a complimenté en disant qu'il avait fait un grand match. Donc pour moi, oui, il est prêt. Avec ses qualités et son intelligence, il est prêt à jouer au haut niveau et à devenir un grand joueur. » Rappelons que Tchouaméni a prolongé l’été dernier jusqu’en 2022.