FCGB : Un international français répond à l'intérêt de Bordeaux au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato.

Dans sa première partie de saison en chute libre, Bordeaux s’est découvert de nombreuses failles et notamment en défense, dans l’axe comme sur les côtés. Pour remédier à cela, les scouts girondins ont ciblé plusieurs recrues potentielles, et notamment Sébastien Corchia. Il faudra toutefois oublier la piste menant au latéral droit passé par Le Mans et Lille selon son agent. Contacté par Estadio Deportivo, Mikkel Beck a expliqué que le joueur du FC Séville n’avait aucune intention de quitter le club andalou, qui a encore de gros objectifs cette saison.

« Il y a toujours des rumeurs sur les meilleurs joueurs, et Sébastien est international français, c’est donc normal. Mais Sébastien vient de signer un contrat avec Séville l’été dernier et il est très heureux d’être dans un si grand club et dans une si belle ville. Il ne veut pas quitter Séville », a expliqué le représentant de Sébastien Corchia. Il est vrai qu’avec le départ d’Eduardo Berizzo, l’international tricolore reprend espoir au sujet de son futur temps de jeu, lui qui ne compte que sept titularisations en Liga cette saison.