FCGB : Un Girondin évoque son avenir, l’OL prend un tacle gratuit

Dans : Bordeaux, OL, Ligue 1.

Victime d’une rupture du ligament croisé d’un genou en décembre 2017, Alexandre Mendy s’est totalement remis de sa blessure.

Pour retrouver sa condition physique, l’attaquant de 24 ans était laissé à la disposition de la réserve des Girondins. L’objectif du manager Ricardo, récupérer l’ancien Niçois au top de sa forme en deuxième partie de saison. Un plan jugé trop long du côté de Mendy, qui a convaincu Bordeaux de le laisser partir en prêt à Guingamp jusqu’à la fin de l’exercice.

« Déjà, il faut préciser que c’est mon choix, a raconté l’avant-centre à Var-Matin. Le coach des Girondins de Bordeaux Ricardo voulait me conserver. Il pensait qu’en janvier je pouvais être le petit plus qui pourrait permettre à l’attaque de monter en puissance. Nous avons beaucoup parlé et il a compris ma position. Lui aussi a été joueur et lui aussi s’est déjà blessé. J’avais besoin de temps de jeu pour retrouver l’étendue de mes moyens et revenir plus fort à Bordeaux. » En effet, Mendy ne pense qu’aux Girondins et à rien d’autre !

Mendy écarte les Olympiques

« Mon objectif est de m’imposer à Bordeaux. Ce prêt à Guingamp doit me servir de tremplin car c’est le club idéal pour se relancer. Bordeaux, c’est le top car il y a des infrastructures exceptionnelles, une histoire et un nouveau propriétaire ambitieux. Et puis partir d’accord mais partir où ? Le PSG c’est totalement inaccessible. Je n’aime pas trop la mentalité lyonnaise. L’OM c’est compliqué. Donc il n’y a que Bordeaux. C’est mon obsession », a lâché le puissant attaquant, sans en dire plus sur l’état d’esprit à l’Olympique Lyonnais…