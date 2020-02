FCGB : Un départ surprise à Bordeaux, c'est encore le mercato

Dans : Bordeaux.

Révélation de la première partie de saison dernière avec Bordeaux, François Kamano n’a jamais digéré l’échec de son transfert à Monaco en janvier 2019. Le club de la Principauté avait alors proposé 15 ME, sans trouver d'accord avec les Girondins.

Depuis, le Guinéen n’est que l’ombre de lui-même et Paulo Sousa ne lui fait clairement plus confiance. Malgré cela, son nom n’a pas souvent été évoqué en ce mois de janvier sur le marché des transferts, et le voilà donc sur le point de connaitre une saison quasiment blanche. A moins d’une surprise.

Ce jeudi, un intérêt du FC Krasnodar pour Kamano a été annoncé, par le biais d’un prêt avec option d’achat à 8 ME. Et selon 20 Minutes, un autre club russe ainsi qu’une franchise de Major League Soccer sont également sur le coup. L’idée serait de récupérer le joueur en prenant en charge son salaire, mais pas forcément pour l’acheter définitivement. Le mercato ferme le 21 janvier prochain en Russie, tandis que le recrutement sera bientôt possible aux USA en vue de la saison prochaine. De quoi offrir une porte de sortie à l’ancien bastiais, qui commence à trouver le temps long en Gironde ?