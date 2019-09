FCGB : Taper le PSG sans Mbappé, Bordeaux n’est pas emballé

Dans : Bordeaux, PSG, Ligue 1.

Vainqueurs à Amiens (1-3) mercredi, les Girondins de Bordeaux réalisent un début de saison intéressant.

La défaite à Angers (3-1) lors de la 1ère journée pouvait paraître inquiétante. Mais depuis, l’actuel cinquième de Ligue 1 n’a plus perdu. De quoi faire le plein de confiance avant la venue du Paris Saint-Germain, qui vient de chuter à domicile face à Reims (0-2). Ce résultat n’a évidemment pas échappé à l’entraîneur Paulo Sousa, persuadé que son équipe a les moyens de rivaliser avec le champion de France.

« On affronte l’équipe la plus forte de notre championnat mais elle n’est pas imbattable, a souligné le Portugais. Cela doit donner plus de courage que de peur. Je vais demander de développer le jeu que je veux voir à chaque match, à domicile comme à l’extérieur, c’est-à-dire contrôler le rythme, avoir le ballon. On aura des difficultés car on sera face à des joueurs aux qualités remarquables mais on a une possibilité de s’améliorer samedi. »

Sousa veut affronter Mbappé

Reste à savoir quelle équipe du PSG se présentera au Matmut Atlantique. A priori, les Parisiens devraient récupérer quelques absents à l’image de l’attaquant Kylian Mbappé, en quête de rythme avant le match de Ligue des Champions contre Galatasaray mardi. Une mauvaise nouvelle pour Sousa ? Pas du tout. « J’espère qu’il jouera, a réagi le technicien. J’aime le foot et je veux voir les meilleurs joueurs sur le terrain pour la qualité du spectacle. » Pas sûr que ses défenseurs soient du même avis...