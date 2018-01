FCGB : Spectaculaire et offensif, voici Gustavo Poyet !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Samedi soir, les Girondins de Bordeaux ont levé le doute sur l’identité du nouvel entraîneur de l’équipe première : il s’agit de Gustavo Poyet.

Ancien coach du Shanghai Shenhua, l’Uruguayen est également passé par le Betis Séville ces dernières années. En Espagne, il a croisé la route d’un certain Jonas Martin, qui fait désormais les beaux jours de Strasbourg. Sur Canal +, l’ancien milieu de terrain du MHSC a délivré quelques indices sur la méthode, ainsi que sur le style de jeu, du nouveau coach des Girondins de Bordeaux.

« J’ai passé trois mois avec lui et je n’ai que des bons souvenirs parce que ça s’est super bien passé ! C’est quelqu’un qui est au contact de ses joueurs, très proche. Il n’a pas oublié son côté joueur. Il a un staff qui lui ressemble beaucoup et il aime que son équipe joue au football. Il veut donner du spectacle à ses supporters et je pense que ça va être bien pour la Ligue 1 » a lâché Jonas Martin, vraisemblablement emballé par l’arrivée de Gustavo Poyet en Ligue 1. Reste désormais à voir si Bordeaux saura en profiter, en remontant au classement dans les prochains mois…