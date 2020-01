FCGB : Sousa menacé, Bordeaux sonde Laurent Blanc !

Dans : Bordeaux.

Sur le podium de la Ligue 1 il y a quelques semaines, les Girondins de Bordeaux traversent une période très délicate avec 4 défaites consécutives en championnat.

Courtisé par Arsenal il y a quelques semaines, voilà que Paulo Sousa est presque menacé à Bordeaux désormais. Et pour preuve, Le 10 Sport annonce que l’entraîneur des Girondins de Bordeaux est clairement fragilisé, en interne, par la mauvaise série de l’équipe désormais 13e de Ligue 1. Afin de combler un éventuel départ de Paulo Sousa à moyen terme, la direction bordelaise a vu les choses en grand puisque selon le média, Eduardo Macia a récemment reçu Laurent Blanc.

Reste qu’à ce jour, un come-back fracassant de l’ancien coach des Girondins en Aquitaine paraît bien improbable. Effectivement, les échanges ont rapidement permis à la direction bordelaise de constater que Laurent Blanc n’était pas accessible financièrement pour le club au scapulaire. Financièrement, un retour au bercail de l’idole des supporters bordelais paraît donc impossible. Mais cela prouve en tout cas que du côté de la direction girondine, on sera sans pitié avec Paulo Sousa, un entraîneur pourtant très apprécié des supporters et qui a déjà prouvé sa valeur durant la première partie de saison. De son côté, Laurent Blanc est toujours sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain il y a plus de trois ans, lui dont le nom a été associé à Lyon, Everton, Arsenal ou Monaco ces dernières semaines.