Bordeaux : Ses coéquipiers l’accusent, la réponse inattendue de Ben Arfa

Dans : Bordeaux.

Sans victoire lors des cinq dernières journées de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux traversent une crise dont Hatem Ben Arfa est jugé responsable. Mais il en faudra plus pour dégoûter le milieu offensif.

Alors que l’on disait Bordeaux dépendant de son talent, Hatem Ben Arfa est devenu le bouc émissaire en l’espace de quelques semaines. Oubliez la première partie de saison durant laquelle le milieu offensif portait les Girondins. Décevant depuis son retour de blessure fin janvier, l’ancien Lyonnais est désormais jugé responsable des difficultés de son équipe, son égoïsme n’étant que moyennement apprécié au sein du vestiaire où Laurent Koscielny lui a dit ses quatre vérités. Avant de tout balancer en conférence de presse. Mais il faut croire que Ben Arfa n’est pas déstabilisé pour autant. « Les critiques lui passent complètement au-dessus de la tête et moi, ça me fait bien rire, a réagi un proche du joueur contacté par 20 Minutes. C'est une nouvelle campagne de démolition. »

Pour le moment, Ben Arfa n’y accorde que peu d’importance. A tel point qu’il se verrait bien activer l’année en option qui figure dans son contrat signé à l’automne dernier. « Lui, il voudrait rester à Bordeaux car il s’y sent bien, a confié son entourage. Après aujourd’hui on ne sait pas trop où va le club, on ne sait pas quelle est sa position vis-à-vis de lui, il n’y a pas de visibilité et dans le même temps, les clubs reviennent de plus en plus vers nous après ses très bons premiers mois aux Girondins. » Compte tenu de la mauvaise publicité de ces dernières semaines, pas sûr que les clubs français se bousculent à sa porte…