FCGB : Riolo voit bien Bordeaux griller l'OL et l'OM cette saison

Toujours invaincu en Ligue 1, les Girondins de Bordeaux sont solidement installés sur le podium en ce début de saison.

Pas toujours brillants depuis le début du championnat, les Girondins de Bordeaux ont le mérite de faire le plein de points face aux équipes supposées moins fortes. Vainqueur de Troyes, Toulouse ou plus récemment Guingamp, le club au scapulaire voit son bon mercato et sa bonne organisation interne récompensés par une troisième place qui fait des envieux au classement. Interrogé à ce sujet, Daniel Riolo estime même que l’équipe entraînée par Jocelyn Gourvennec peut tout-à-fait rester à cette place, grillant la politesse à Marseille et Lyon et ainsi imiter l’OGC Nice de la saison dernière.

« Bordeaux candidat au podium ? Absolument, ils sont sur une deuxième partie de saison l'année dernière où ils terminent bien. Je les ai trouvés très bons : recrutement intelligent, des mecs qui se sont affirmés. Je ne vois que des choses positives. Certes ce sont des choses que l'on n'a pas dites tout de suite quand le championnat a démarré parce qu'évidemment, on s'est plus focalisés sur l'OL, l'OM... mais moi je crois que Bordeaux a largement les moyens de faire une Nice de l'année dernière. Si les autres dérapent, si les autres ne font pas ce qu’il faut. Parce que je rappelle quand même que Lyon a beaucoup plus de moyens et que c'est Lyon qui devrait être le candidat numéro 1 à cette troisième place » a rappelé le journaliste de RMC, qui aime rappeler que le club rhodanien et son budget de plus de 200ME devraient directement concurrencer l’AS Monaco en haut du classement…