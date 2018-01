FCGB : Riolo dévoile les joueurs qui vont tout changer à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Samedi soir, les Girondins de Bordeaux ont retrouvé le chemin de la victoire sur la pelouse de Troyes (0-1).

Une victoire capitale pour Jocelyn Gourvennec, qui aurait sans doute quitté le club au scapulaire en cas de revers dans l’Aube. Face à l’ESTAC, plusieurs joueurs ont été décisifs : Paul Baysse, Gaëtan Laborde et Benoît Costil. Selon Daniel Riolo, le destin des Girondins de Bordeaux dépend (en partie) de ces trois joueurs.

« Bordeaux a gagné ! Un événement ! En même temps, il fallait bien que ça arrive un jour. Gourvennec sautait en cas de nouvelle défaite. Là, il s’est certainement sauvé. C’est drôle la phrase de Nicolas de Tavernost à la fin du match : "On a besoin d’un bon coach. Aujourd’hui il est là". Une victoire à Troyes et l’entraîneur tout près de la porte est devenu bon. La "fauxculrie" dans le foot, c’est toujours croustillant. Retenons quand même que Baysse est devenu patron en un match. Que Costil a enfin fait un bon match et que Laborde a marqué et ainsi donné un peu d’air à Bordeaux » a lâché le journaliste sur son blog.

Laborde futur titulaire ? Riolo vote oui !

Selon lui, l’attaquant des Girondins de Bordeaux a tout pour devenir le titulaire de Jocelyn Gourvennec, au profit de Nicolas De Préville. « Laborde, longtemps blessé, n’était de toute façon plus vraiment le choix 1 du coach qui avait voulu mettre quasiment 10 millions sur De Préville. Mais suite à ce succès, Laborde, qui avait quand même fait une très belle deuxième partie de dernière saison, devrait redevenir titulaire ». En milieu de semaine, les Girondins accueilleront Caen. L’occasion pour Jocelyn Gourvennec de confirmer cette embellie…