FCGB : Pour l'OM, c'était Noël avant l'heure grâce aux cadeaux de Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Laurent Koscielny, défenseur de Bordeaux, après la défaite contre l’OM (1-3) : « Les trois buts, c’est trois ballons perdus. Le premier, c’est un corner, on se met des bombes au lieu de donner des bonnes passes... À un partout après, ils ont repris confiance. C’est dommage parce qu’en première période, on a fait de bonnes choses. On était venu là pour jouer avec nos principes de jeu et on l’a bien fait. Après, un match c’est 90 minutes et sur la deuxième période, on n’a pas été au niveau de l’équipe de Marseille. On a joué avec le feu et on s’est brûlé, c’est comme ça, on apprend. On a des jeunes joueurs, ils ont envie de progresser. On n’a joué qu’une période, et ça va nous servir pour plus tard. Il faut continuer dans ce sens-là et ne pas renier nos principes », a-t-il déclaré sur Canal+.