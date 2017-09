FCGB : Pierre Ménès kiffe ce grand crû de Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1, PSG.

Dans son premier bilan de la septième journée de Ligue 1, Pierre Ménès a tenu à féliciter les Girondins de Bordeaux, auteurs d'un très bon début de saison.

Bordeaux est actuellement sur un nuage. Seule équipe encore invaincue en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, la formation de Jocelyn Gourvennec continue de surprendre. Installés sur le podium du championnat, à trois petits points de Monaco, les Girondins viennent d’enchaîner deux victoires de suite. Samedi soir, le club au scapulaire a battu Guingamp dans un match à rebondissements (3-1). Un beau succès qui convainc Pierre Ménès.

« Bordeaux, dont on parle toujours aussi peu, a continué à engranger des points après sa victoire sur Guingamp. Après un penalty raté par Briand en début de match, Kamano a bien suivi pour ouvrir le score après un penalty de De Préville repoussé par Johnsson. Guingamp a égalisé au début du second acte mais les Girondins ont su mettre un coup d’accélérateur dans le dernier quart d’heure pour l’emporter grâce à Mendy et au premier but sous les couleurs girondines de Cafu. L’élimination en Ligue Europa face à Videoton était tout à fait anormale. Mais il est évident que cela va simplifier le calendrier bordelais et faire du club aquitain un candidat sérieux aux places européennes, et peut-être même un peu mieux. Et puis accessoirement, la bonne santé bordelaise va nous offrir un alléchant PSG-Bordeaux le week-end prochain… », a lancé, sur son blog Canal+, le journaliste, qui estime donc que Bordeaux a les moyens de bouger Paris avant d'aller chercher une potentielle place sur le podium final en Ligue 1. Tout cela grâce à une triste et honteuse élimination en Europa League...