FCGB : Pierre Ménès est cash, Bordeaux est nul sans Malcom...

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Trop juste pour débuter, Malcom était remplaçant au coup d’envoi du match opposant Bordeaux à Nice dimanche après-midi sur la Côte d’Azur.

En grande difficulté, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont (comme par hasard) retrouvé un second souffle au moment de l’entrée en jeu du Brésilien en deuxième mi-temps. Cela n’a pas suffi pour égaliser, mais c’est une nouvelle preuve s’il en fallait une de l’importance de l’ailier droit pour le club au scapulaire. Sur son blog, Pierre Ménès a d’ailleurs expliqué que cette équipe devenait très moyenne à partir du moment où Malcom n’est pas sur le terrain…

« Les Aiglons l’ont emporté grâce à un but de Balotelli - un de plus - face à une équipe de Bordeaux où Gourvennec avait changé pas mal de choses : Prior remplaçait un Costil très décevant depuis son arrivée en Gironde et il présentait une formation avec cinq défenseurs. Mais c’est surtout l’absence de Malcom, sur le banc au coup d’envoi car revenant de blessure, qui a pénalisé les Girondins. Sans son Brésilien, cette équipe n’est pas la même. Nice a bien maîtrisé l’ensemble de la rencontre et mérite ce succès qui le repositionne au classement, après des semaines difficiles » a lâché le journaliste de Canal + sur son blog. Pour les hommes de Jocelyn Gourvennec, une victoire à domicile face au MHSC paraît indispensable pour ne pas passer Noël la boule au ventre, tout proche de la zone rouge.