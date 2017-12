FCGB : « Personne ne lâche », Gourvennec reste confiant

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OGCN.

Jocelyn Gourvennec, entraîneur de Bordeaux, après la défaite à Nice (0-1) : « On est déçu et frustré de ne pas accrocher Nice et de ne pas prendre au moins un point. On a été ensemble, dans une nouvelle organisation, que les joueurs ont bien travaillé cette semaine. Mais on a manqué de précision. Ensuite, l'entrée de Malcom, à l'heure de jeu, nous a apporté un plus. Il a fait l'effort pour aider l'équipe. Son retour est au moins un point positif. Et mercredi il sera prêt. Après le match raté de Strasboug, les joueurs n'ont jamais lâché. On joue sur tous les ressorts au niveau du collectif. C'est bien, mais pas suffisant. Il faut être plus juste. Moi, je suis dans mon match, dans mon métier. Je suis à la bagarre avec mon équipe et mon groupe. Le match prochain est vital. L'enjeu contre Montpellier est entier. Il faut retrouver le goût de la victoire. Il faut s'inspirer de Nice, qui était en difficulté après Lyon et qui est revenu. Personne ne lâche. C'est important qu'on soit unis. C'est dans les moments difficiles qu'ont voit les hommes ».