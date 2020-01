FCGB : Paulo Sousa va-t-il sauter ? La question est déjà posée

Dans : Bordeaux.

Battu par Pau (3-2, ap) en 16es de finale de la Coupe de France jeudi, Bordeaux continue de s’enfoncer. Les Girondins, seulement 13es de Ligue 1, et éliminés des deux coupes nationales, ont perdu six de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues. Dans ces contexte de crise, le président Frédéric Longuépée est sorti du silence.

« Que sont ces manquements ? Il faut de l’envie. Il faut de l’engagement, de la motivation, a réagi le dirigeant en zone mixte. La reconstruction est un challenge qui nécessite du temps et de la patience. On n’est pas dans un univers réputé pour cette patience, mais on va essayer de cumuler les deux et de faire en sorte de relever la tête très vite. » Lucide, le patron des Marine et Blanc est conscient de la situation, mais ne prévoit pas (encore) un changement d’entraîneur.

« Oui, il y a urgence parce qu’il y a un championnat qui est important. Il y a deux échéances qui arrivent, qui sont des échéances très capitales avec Nantes et Marseille, qui jouent bien, et qui sont respectivement quatrième et deuxième du championnat. Il va falloir les jouer à fond et vite remonter au classement. Si Paulo Sousa est toujours l’homme de la situation ? Paulo est notre coach, on a confiance en lui, et on va rapidement relever la tête », a annoncé Longuépée.