FCGB : Paulo Sousa quitte Bordeaux, Gasset arrive

Dans : Bordeaux.

Les Girondins de Bordeaux devraient officialiser ce lundi le départ de Paulo Sousa et confirmer la venue de Jean-Louis Gasset pour le remplacer.

La rumeur d'un accord financier entre l'entraîneur portugais de Bordeaux et ses dirigeants circulaient depuis 48 heures, et les choses ont effectivement rapidement avancé. Car ces dernières heures plusieurs sources confirment que le club au scapulaire s'apprête à officialiser sa séparation à l'amiable avec Paulo Sousa, avant même le départ prévu ce lundi matin de l'équipe bordelaise pour son dernier stage de préparation avant la reprise de la Ligue 1. Pas de surprise, pour remplacer son éphémère technicien, King Street va installer Jean-Louis Gasset, lequel était en stand-by depuis plusieurs jours. Et il est probable que la nomination d'Alain Roche au poste de directeur sportif soit également rapidement dévoilée.