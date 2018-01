FCGB : Malcom dézingue Gourvennec en une phrase, et ça pique

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Bordeaux va mieux. Une semaine après avoir battu le FC Nantes à La Beaujoire, le club au scapulaire a enchaîné un deuxième succès de rang face à l’OL ce week-end.

Deux succès consécutifs en Ligue 1, cela n’était plus arrivé à Bordeaux depuis près de quatre mois, preuve du redressement qui est en train de s’opérer du côté du Matmut Atlantique. Surtout, ces deux victoires ont été obtenues sans Jocelyn Gourvennec, renvoyé avant le déplacement à Nantes lors de la 22e journée de Ligue 1.

Coïncidence ou pas, le constat est implacable pour l’ex-coach de Guingamp. Plutôt apprécié au sein du groupe bordelais, Jocelyn Gourvennec a néanmoins reçu un tacle appuyé de la part de son ancien joueur majeur, Malcom. Dans les colonnes de France Football, le Brésilien, excellent face à Lyon dimanche soir, a lâché une phrase qui pique. « Le football, c’est jouer. Et avant, on ne jouait pas ». Un brin exagéré quand on connaît la philosophie offensive de Jocelyn Gourvennec, mais qui montre surtout que Gustavo Poyet a déjà réussi à redonner le plaisir de jouer à ses troupes. Et c’est sans doute le plus important pour les Girondins…