FCGB : Longuépée censure Sousa, le divorce est total à Bordeaux !

Dans : Bordeaux.

Lié aux Girondins de Bordeaux jusqu’en juin 2022, Paulo Sousa ne devrait pas poursuivre avec le club au scapulaire au-delà de cette saison.

Le divorce est total entre Paulo Sousa et le président bordelais Frédéric Longuépée, à en croire les informations glanées par le journal L’Equipe en cette fin de semaine. Selon le média, il n’y a quasiment plus aucune chance de voir le stratège portugais à la tête de Bordeaux la saison prochaine. En cause, des désaccords sur le mercato d’hiver que Paulo Sousa aurait aimé plus animé avec notamment le recrutement d’un avant-centre. Mais ce n’est pas le marché des transferts qui a exaspéré le plus Paulo Sousa chez les Girondins de Bordeaux en ce début d’année 2020.

Une interview accordée par l’entraîneur de Bordeaux à Sud-Ouest a été l’origine d’une rupture totale entre Paulo Sousa et Frédéric Longuépée. Et pour cause, L’Equipe dévoile que via son directeur de la communication, le président des Girondins de Bordeaux a tenté de modifier le contenu de cette interview. Une manière de procéder qui a sans surprise terriblement choqué Paulo Sousa, lequel a tout simplement été scandalisé par les méthodes employées par son président. Interrogé par le journal national, le club bordelais n’a pas démenti la version selon laquelle le patron des Girondins de Bordeaux a voulu bénéficier d’un droit de regard sur l’interview. « Il n'était pas anormal dès lors qu'un manager sort de son champ de compétence de veiller à ce qu'il n'y ai pas de voix dissonante afin de protéger l'institution » explique même un proche du président Frédéric Longuépée. En attendant, cette décision risque bien d’être fatale à Bordeaux, qui perdra sans grande surprise son entraîneur à la fin de la saison. Un coup dur pour les Girondins tant l’ancien manager de la Fiorentina était apprécié par la majorité des supporters…