FCGB : Les supporters de Bordeaux menacent la LFP !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Samedi soir, 67 supporters des Girondins de Bordeaux ont été interpellés et placés en garde à vue en marge du match opposant le club aquitain et Strasbourg à la Meineau.

La raison ? Les supporters de Bordeaux étaient officiellement interdits de déplacement, mais certains d’entre eux ont réussi à entrer dans l’enceinte du Racing, grâce à l’aide des supporters alsaciens. Un évènement qui met en lumière les tensions entre les supporters et les autorités en France. Des tensions que Florian Brunet, porte-parole des Ultramarines, ne va pas forcément apaiser. En effet, ce dernier a d’ores et déjà annoncé à RMC Sport que son groupe d’ultras allait continuer de braver les interdictions de déplacement…

« Notre image est utilisée par la LFP »

« Il est incontestable que nous participons au spectacle, que notre image est utilisée par la Ligue, que l’on participe à un business sans que l'on ne demande d’argent, a noté le porte-parole bordelais. On demande simplement du respect. Et on demande à être considérés comme des acteurs majeurs et incontournables de la Ligue 1 (...) Ce qui est en train de se passer est scandaleux. On a bien voulu jouer le jeu pendant très longtemps. Aujourd’hui, on ne l’accepte plus. Nous n’accepterons plus les interdictions de déplacement. Nous ne nous plierons plus à ce diktat. Nous ne sommes pas des hooligans. Nous sommes des associations avec une utilité sociale. (...) Dans le mouvement ultra, les leaders sont des gens respectables, des pères de famille, des chefs d’entreprise, des cadres, ou même des ouvriers. (...) Il n’y a que des gens insérés, respectables » a-t-il lâché. Reste désormais à voir quelle sera la réaction de la LFP et des différentes autorités compétentes sur la question…