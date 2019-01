FCGB : Les Britanniques se l’arrachent, Bordeaux se l’offre pour 4 ME

Dans : Bordeaux, Mercato.

Alors que la priorité concerne le milieu de terrain, la première recrue hivernale de Bordeaux renforcera le secteur offensif.

Ce mercredi, plusieurs sources dont L’Equipe et Girondinfos annoncent la signature à venir de Josh Maja (20 ans). L’attaquant de Sunderland, qui refuse de prolonger à quelques mois de la fin de son contrat, va s’engager avec les Girondins pour quatre ans et demi. Montant du transfert : 4 millions d’euros. Une somme nécessaire pour devancer ses autres prétendants, à savoir West Ham, le Celtic, les Glasgow Rangers et plusieurs formations allemandes.

Il faut dire que l’Anglo-Américain s’est distingué cette saison en League One (D3 anglaise) avec 15 buts et 2 passes décisives. De quoi taper dans l’oeil du club aquitain qui confirme sa volonté de parier sur de jeunes joueurs prometteurs, sous la direction de General American Capital Partners. Rappelons que Bordeaux va conclure le transfert de l’Italien Raoul Bellanova (18 ans) en provenance du Milan AC, qui conservera le latéral droit en prêt jusqu’à la fin de la saison. De son côté, Josh Maja intégrera bien l’effectif de Ricardo dès sa signature cet hiver.