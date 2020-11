FCGB : Les Bordelais likent leur défaite, les supporters scandalisés !

Dans : Bordeaux.

Les Girondins de Bordeaux ont sombré sur le terrain de l’AS Monaco dimanche. Après leur lourde défaite (4-0), certains joueurs bordelais ont suscité la polémique en raison d’un like Instagram maladroit.

L’heure n’est pas à la fête chez les Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire s’est fait balayer dimanche à Monaco (4-0, 9e journée de L1), un match dans lequel il a encaissé trois buts en cinq minutes. L’entraîneur bordelais Jean-Louis Gasset a affiché son ras-le-bol après le match. « C'est un naufrage collectif. On manque de caractère. On en prend 2 à Lens, 3 à Marseille et 4 à Monaco. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. On estimait qu'on avait une défense solide. On a explosé. Le problème est global. C'est un état d'esprit », a-t-il réagi.

Les supporters ont du mal à encaisser une telle débâcle, surtout quand certains de leurs joueurs remuent le couteau dans la plaie sur Instagram. Aurélien Tchouameni, ancien bordelais désormais à Monaco, a publié une photo sur le réseau social pour célébrer le succès des Rouge et Blanc. Ses ex-coéquipiers, de qui il est encore proche, l’ont en quelque sorte félicité en likant ce cliché de leur propre défaite. Une polémique dans laquelle sont pris Rémi Oudin, Samuel Kalu, Vukasin Jovanovic et Gaëtan Poussin. Ce like a fait scandale auprès des fans des Girondins. Ils sont nombreux à l’avoir fait savoir sur Twitter, où une capture d’écran du like de leurs joueurs a beaucoup été relayée. Les likes maladroits ne passent pas au travers des regards, Presnel Kimpembe en a également fait les frais récemment même si c'est un dossier autrement plus sérieux qu'une défaite en football.