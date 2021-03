FCGB : Le onze de Gasset qui risque de prendre la porte

Dans : Bordeaux.

Entre les fins de contrat, les joueurs convoités et ceux qui souhaitent aller voir ailleurs, Bordeaux pourrait enregistrer de nombreux départs cet été. Le coach Jean-Louis Gasset pourrait même composer un véritable onze avec les éléments susceptibles de filer.

Du côté de Bordeaux, personne n’a dû oublier l’énorme coup de gueule de Laurent Koscielny en février dernier. L’équipe venait de concéder une nouvelle défaite à Nîmes (2-0), avec un état d’esprit inquiétant, lorsque le défenseur central avait décidé de vider son sac en conférence de presse. « Il faut être réaliste. C’est un groupe avec énormément de joueurs en fin de contrat, des joueurs qui veulent partir, avait lâché le capitaine. Il faut rester avec ceux qui ont envie de se battre, de partager, de progresser. C’est une fin de cycle. »

Koscielny sera ravi

Le message était clair, Laurent Koscielny voulait déjà « tourner la page de cette saison et faire certainement un peu le ménage » dans l’effectif. Son souhait devrait être exaucé puisqu’un simple coup d’oeil à la situation de chaque joueur suffit pour comprendre que de nombreux départs seront enregistrés cet été. On peut déjà citer les éléments en fin de contrat, à savoir Vukasin Jovanovic, Maxime Poundjé, Nicolas De Préville et Youssouf Sabaly, qui négocie actuellement une prolongation mais qui n’est pas certain de trouver un accord. A noter aussi la fin de prêt de Jean-Michaël Seri, lié à Fulham.

Puis viennent les cas des indésirables Edson Mexer et Jimmy Briand, l'attaquant peu utilisé à cause de son salaire basé sur son temps de temps. Enfin, on retrouve le convoité Toma Basic, le gardien remplaçant Gaëtan Poussin qui va finir par s’impatienter après avoir perdu sa place chez les Espoirs tricolores, le prêté Josh Maja que Fulham devrait garder pour 10 M€ et bien sûr Hatem Ben Arfa, qui ignore encore s’il activera son option pour une saison supplémentaire. De quoi composer un onze de départ.

Les 11 Girondins sur le départ : Poussin - Sabaly, Mexer, Jovanovic, Poundjé - Seri, Basic - Ben Arfa, Briand, De Préville - Maja.