FCGB : Le discours de patron de Malcom avant Rennes

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

De retour dans le onze de départ des Girondins de Bordeaux face à Monaco samedi, Malcom n’a pas pu éviter la défaite de son équipe face aux champions de France en titre (0-2). Désormais, il faut remonter au 23 septembre et la victoire au Matmut Atlantique contre Guingamp pour retrouver trace d’une victoire des hommes de Jocelyn Gourvennec, qui ont perdu contre Paris, Amiens et donc l’ASM depuis, en plus d’un nul à domicile face à Guingamp. Alors, le mot « crise » est-il approprié ? Pas pour l’attaquant des Girondins.

« Il faut continuer à travailler, la semaine à l'entraînement, aux matchs, petit à petit. On a bien joué en première mi-temps, ce qu'il nous manque c'est l'efficacité. C'est ce que le coach nous a dit et j'espère que vendredi (à Rennes, ndlr) on sera efficace. La crise ? Non, on n'est pas en crise, pas du tout non ! Il nous manque de l'efficacité c'est tout ! » a dédramatisé le meilleur joueur des Girondins de Bordeaux, élément offensif le plus remuant samedi contre l’ASM. Mais face à une équipe princière très réaliste, cela n’a évidemment pas suffit.