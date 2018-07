FCGB : Le détail à 40 ME qui coince pour Malcom

Dans : Bordeaux, Mercato, Serie A.

La vente de Malcom semble être à l’heure actuelle le seul objectif de Bordeaux cet été.

L’ailier brésilien discute depuis plusieurs semaines avec l’Inter Milan, et fait le forcing pour rejoindre la formation lombarde. Les discussions sont parties de très loin, mais l’accord se rapproche. Selon Gianluca Di Marzio, presque toutes les conditions sont réunies pour le départ de Malcom. L’Inter Milan et Bordeaux sont « OK » pour un prêt payant à 10 ME, assorti d’une option d’achat à 30 ME. Le seul hic étant désormais les conditions de la levée de l’option d’achat, qui sera forcément déterminante pour l’avenir du Brésilien.

Bien évidemment, le club aquitain n’a aucune envie de voir revenir son joueur dans un an, sans les 30 ME du transfert définitif. C’est pour cela qu’une clause facile à obtenir est exigée par Bordeaux pour conclure l’opération, ce qui coince encore avec l’Inter Milan. On se souvient par exemple, que pour finaliser le prêt avec option d’achat quasiment obligatoire de Kylian Mbappé, Monaco avait conditionné cette levée d’option au maintien du PSG en Ligue 1 la saison dernière. Une formalité de ce type serait espérée par le club aquitain, qui n’entend pas mettre en place une clause sur le nombre de matchs joués par Malcom la saison prochaine par exemple.