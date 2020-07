FCGB : Laurent Blanc dans le coup pour l'après-Paulo Sousa

Dans : Bordeaux.

Le départ de Paulo Sousa est désormais imminent, et le profil de Laurent Blanc est déjà murmuré à Bordeaux. L'entraineur parfait pour les Girondins ?

Paulo Sousa a mis le feu à Bordeaux, qui n’avait clairement pas besoin de cela. Alors que le club traverse une grosse crise de confiance envers ses actionnaires et son président, l’entraineur portugais a annoncé à ses cadres puis à ses dirigeants qu’il comptait quitter le club en raison du manque de visibilité et de moyens. Les Girondins ont officiellement reconnu cette volonté, et si un accord reste à trouver, la formation de Nouvelle Aquitaine n’aura bientôt plus d’entraineur. La nature ayant horreur du vide, deux premières rumeurs ont parcouru le Haillon, annonce Sud-Ouest. Pour le quotidien régional, le premier nom sorti du chapeau mène à Laurent Blanc. Ancien entraineur à succès du club au scapulaire, le champion du monde 1998 est libre de tout engagement depuis désormais quatre ans tout de même.

Ses exigences pour trouver un grand d’Europe tombent à chaque fois à l’eau, et un retour aux sources pourrait lui faire du bien. Surtout qu’il aurait d’ores et déjà les supporters dans la poche vu son passé. En plus de cela, Laurent Blanc habite toujours dans la région, ce qui faciliterait aussi les choses d’un point de vue de sa vie personnelle. L’autre nom évoqué est aussi celui d’un entraineur libre, mais depuis beaucoup moins longtemps. Après avoir réussi presque miraculeusement à maintenir le Nîmes Olympique en Ligue 1, Bernard Blaquart se retrouve sans poste. Son profil de coach qui sait faire progresser les joueurs tout en ayant de la poigne plait beaucoup, et le fait qu’il ait débuté sa carrière de footballeur aux Girondins ne gâche rien. Deux pistes à étudier donc, même si pour le moment, le club accuse le coup et se prépare surtout à négocier le départ de Paulo Sousa.