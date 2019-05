FCGB : L’OL a plombé Gourcuff, un ex-Girondin veut des explications

Dans : Bordeaux, OL, Ligue 1.

Dans un face à face avec des lecteurs du quotidien Sud Ouest, Benoît Trémoulinas est revenu sur son passage à Bordeaux.

L’occasion pour le jeune retraité de citer ses anciens coéquipiers avec qui il a gardé contact. Matthieu Chalmé, Marc Planus, Alou Diarra… Mais pas de Yoann Gourcuff. Et pourtant, l’ex-latéral gauche serait ravi de discuter avec celui qui a fait le bonheur des Girondins pendant deux saisons (2008-2010), avant de devenir l’énorme flop de l’Olympique Lyonnais. Un véritable mystère que Trémoulinas aimerait enfin percer.

« Il y a un joueur que j’aimerais revoir, juste entre nous, en off, c’est Yoann Gourcuff. Pour comprendre ce qu’il s’est passé, a confié le latéral formé à Bordeaux. Il était promis à un avenir exceptionnel et puis il s’est effondré à Lyon. À Bordeaux, ça se passait bien, il sortait avec nous, peut-être que la concurrence à l’OL et la notoriété l’ont desservi. Il nous a fait rêver. J’aimerais avoir les réponses. Peut-être qu’avec nous, il se livrerait un peu. » Du côté de Lyon aussi, beaucoup seraient curieux de connaître les raisons de cet étonnant déclin.