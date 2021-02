Bordeaux : Koscielny vs Ben Arfa, le clash est fini

Dans : Bordeaux.

Après la nouvelle défaite de Bordeaux contre Metz, Laurent Koscielny a tenu à apaiser les tensions naissantes entre lui et Hatem Ben Arfa.

Décidément, le but improbable marqué par Léo Dubois dans les derniers instants du dernier Lyon - Bordeaux aura fait beaucoup de mal aux Girondins. Alors que les coéquipiers de Benoit Costil semblaient revenir dans la course à l'Europe grâce à trois victoires consécutives, le coup d'arrêt subi au Groupama Stadium a plongé Bordeaux dans la crise. Samedi en début d'après-midi, les Marines et Blancs ont été battus à domicile par Metz, encaissant un but dans les arrêts de jeu une nouvelle fois. Dans la semaine, Laurent Koscielny avait passé un énorme coup de gueule, réclamant un grand ménage au sein d'un effectif qui manque de motivation selon lui. Parmi les joueurs visés par le joueur de 35 ans, Hatem Ben Arfa, jugé trop individualiste lors du match nul face à l'OM notamment.

Interrogé à ce sujet par Canal+, l'ancien défenseur des Gunners a souhaité enterré la hache de guerre. « Il peut y avoir beaucoup d’engueulades dans un vestiaire. Il y en a eu une entre Hatem et moi. Je suis là pour aider l’équipe et le collectif à aller le plus haut possible. C’est aussi le rôle d’un capitaine de remobiliser tout le monde. C’est réglé maintenant et il faut savoir tourner la page, passer à autre chose et aller dans le même sens pour aider l’équipe » a répondu le capitaine girondin. Une réconciliation entre les deux meilleurs joueurs de l'effectif ne peut qu'être bénéfique pour des Bordelais en crise et qui n'ont plus connu la victoire depuis sept matchs (six défaites et un nul). Les hommes de Jean-Louis Gasset devront impérativement réagir mercredi face au PSG, dans un match qui s'annonce loin d'être évident pour les Girondins.