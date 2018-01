FCGB : Gustavo Poyet arrive pour une « opération commando »

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Stéphane Martin, président des Girondins de Bordeaux, après la nomination de Gustavo Poyet au poste d'entraîneur : « On a fait notre choix, et on a choisi Gustavo Poyet. Je remercie d'abord le staff intérimaire et les joueurs, qui ont bien réagi ce soir à Nantes. Gustavo vient avec deux adjoints, dont Fernando Menegazzo, un ancien joueur du club. On a réglé les derniers détails pendant le match. Il a une expérience de joueur intéressante. Il répondait au cahier des charges, à savoir qu'il est capable de mener une opération commando. Car la situation est grave. Et puis il s'inscrit également dans un projet. Il parle français, il est multi-culturel. Il nous a tapé dans l'oeil, et on va bien travailler avec lui », a-t-il déclaré sur Canal+.