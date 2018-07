FCGB : Grosse surprise pour le transfert de Malcom ?

Dans : Bordeaux, Mercato, Premier League.

Attendu depuis des semaines à l’Inter Milan, Malcom fait toujours partie de l’effectif des Girondins.

Et les dirigeants, déjà coincés par la possible vente du club, ne peuvent pas avancer sur le recrutement sans la vente de leur Brésilien. Mais les discussions avec le club italien sont compliquées, les Lombards cherchant à mettre en place un prêt avec option d’achat pour un joueur d’une valeur de 40 ME, ce qui a du mal à passer.

Malgré l’optimisme régulièrement affiché dans ce dossier, la situation est toujours coincée, ce qui pourrait profiter à un ex-courtisan. En effet, The Sun annonce que les turpitudes autour de Malcom ont ravivé l’intérêt de Tottenham, qui avait tenté de le faire venir l’hiver dernier. Les Spurs pourraient s’approcher de la somme demandée par Bordeaux, et surtout proposer un transfert direct, ce qui aurait comme effet de faire accélérer ce dossier. Niveau salaire et compétitivité, Malcom ne devrait pas perdre au change en cas de revirement.