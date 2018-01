FCGB : Gourvennec, Toulalan, Larqué donne une version différente

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Toujours dans le flou après un début d’année catastrophique, Bordeaux n’a plus d’entraineur principal ni de capitaine.

Une situation délicate alors que se profile le match à Nantes de ce samedi, et surtout une fin de saison où il faudra tout de même ne pas se faire embarquer dans la couse au maintien. Témoin de cette descente aux enfers, Jean-Michel Larqué a effectué un point sur la situation du club aquitain, et notamment le départ de Jérémy Toulalan dans la foulée de celui de l’entraineur, ce qui est tout de même extrêmement rare dans un club de Ligue 1. Le consultant de RMC n’estime pas forcément que les deux hommes sont les principaux coupables de la situation actuelle.

« On dit que c'est en soutien à Jocelyn Gourvennec. Mais j'ai lu aussi que les coéquipiers considéraient que le capitaine était peut-être en train de quitter le bateau. Aux coéquipiers, je dirais que c'est peut-être vous qui avez poussé le capitaine à bout avec vos comportements et la façon dont vous avez géré cette première moitié de saison. N'est-ce pas vous qui êtes les responsables, en grande partie, des départs de Gourvennec et Toulalan ? Posez-vous les bonnes questions. Vous vous imaginez que par un coup de baguette magique en appelant un entraîneur, vous allez vous sauver ? », a demandé Jean-Michel Larqué, pour qui le mal est plus profond que cela à Bordeaux. Ce sur quoi beaucoup de gens sont d’accord, même si pour l’heure, la priorité sera de trouver un nouvel entraineur et de redresser la barre en championnat.